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Sabïre

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26 ноя 2021 : 		 Новое видео SABÏRE
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Новое видео SABÏRE



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"Ice Cold Lust", новое видео группы SABïRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Jätt", выходящего в 2022 году на Listenable Records.

Трек-лист:

"The Doorway - (Entry)"
"P.F.H."
"Ice Cold Lust"
"I'm A Rock"
"Just A Touch Of Acid"
"Alone Again"
"Call Me Bastard"
"The River - (Centre)"
"The Last Day"
"Toxic Man"
"Your Rending Hands"
"Chained Down"
"Shadow In My Heart"
"Rip, Rip, KILL!!!"
"The Stairs - (Exit)"

SABГЏRE To Release JГ¤tt Album In 2022;



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