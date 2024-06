сегодня



Новое видео SABÏRE



"The Last Day", новое видео группы SABïRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Jätt".



Трек-лист:



"The Doorway - (Entry)"

"P.F.H."

"Ice Cold Lust"

"I'm A Rock"

"Just A Touch Of Acid"

"Alone Again"

"Call Me Bastard"

"The River - (Centre)"

"The Last Day"

"Toxic Man"

"Your Rending Hands"

"Chained Down"

"Shadow In My Heart"

"Rip, Rip, KILL!!!"

"The Stairs - (Exit)"







