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Stalker

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26 ноя 2021 : Новое видео STALKER



сегодня



Новое видео STALKER



"Black Room", новое видео группы STALKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 11 февраля на Wormholedeath Records.



Трек-лист:



"Black Room"

"Dance"

"Alone"

"Shred"

"Liar"

"Lost Not Found"

"My Mind"

"Pain"

"Missing The Point"

"Instrumental Jam"

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