сегодня



Новое видео STALKER



"Pain", новое видео группы STALKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 11 февраля на Wormholedeath Records.



Трек-лист:



"Black Room"

"Dance"

"Alone"

"Shred"

"Liar"

"Lost Not Found"

"My Mind"

"Pain"

"Missing The Point"

"Instrumental Jam"







+0 -2



просмотров: 364