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Stalker

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Новое видео STALKER



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"Pain", новое видео группы STALKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 11 февраля на Wormholedeath Records.

Трек-лист:

"Black Room"
"Dance"
"Alone"
"Shred"
"Liar"
"Lost Not Found"
"My Mind"
"Pain"
"Missing The Point"
"Instrumental Jam"




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