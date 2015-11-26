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Видео с текстом от AMOTH



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"It Ain't Over Yet", видео с текстом от группы AMOTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома The Hour Of The Wolf, выход которого намечен на 28 января 2022 года на Rockshots Records:

“Alice”
“The Man Who Watches The World Burn”
“Wounded Faith”
“Wind Serenade Part I”
“Wind Serenade Part II”
“We Own The Night”
“It Ain’t Over Yet”
“Traces In The Snow”
“The Hour Of The Wolf”

AMOTH Feat. ENSIFERUMвЂ™s PEKKA MONTIN Release Official Lyric Video For New Song "It Ain't Over Yet"



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