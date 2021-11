Видео с текстом от AMOTH

сегодня



"It Ain't Over Yet", видео с текстом от группы AMOTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома The Hour Of The Wolf, выход которого намечен на 28 января 2022 года на Rockshots Records:



“Alice”

“The Man Who Watches The World Burn”

“Wounded Faith”

“Wind Serenade Part I”

“Wind Serenade Part II”

“We Own The Night”

“It Ain’t Over Yet”

“Traces In The Snow”

“The Hour Of The Wolf”







