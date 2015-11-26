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Amoth

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Новая песня AMOTH



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“The Hour Of The Wolf”, новая песня группы AMOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Hour Of The Wolf", выход которого намечен на 28 января 2022 года на Rockshots Records.

Трек-лист:

“Alice”
“The Man Who Watches The World Burn”
“Wounded Faith”
“Wind Serenade Part I”
“Wind Serenade Part II”
“We Own The Night”
“It Ain’t Over Yet”
“Traces In The Snow”
“The Hour Of The Wolf”

AMOTH Feat. ENSIFERUMвЂ™s PEKKA MONTIN Release New Single



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