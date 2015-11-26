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Fetal Blood Eagle

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Новая песня FETAL BLOOD EAGLE



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'Hate Fucked Face', новая песня FETAL BLOOD EAGLE, в состав которой входят Sven De Caluwé (Aborted), Jim Gregory (Solium Fatalis), Ryan Beevers (Unflesh, Solium Fatalis), Lenny Patterson (Necronomichrist) и Kendall “Pariah” Divoll (Necronomichrist), доступна для прослушивания ниже.




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