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Fetal Blood Eagle

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Новая песня FETAL BLOOD EAGLE



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"Necromorphic Illumination", новая песня группы FETAL BLOOD EAGLE, в состав которой входят Sven De Caluwé (Aborted), Jim Gregory (Solium Fatalis), Ryan Beevers (Unflesh, Solium Fatalis), Lenny Patterson (Necronomichrist) и Kendall “Pariah” Divoll (Necronomichrist), доступна для прослушивания ниже.




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