Новое видео GATHERING OF KINGS



"Highway To Paradise", новое видео группы GATHERING OF KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Discovery:



“Starsleeper”

“Riders Of The Light”

“Heaven On The Run”

“December”

“Highway To Paradise”

“The One That Got Away”

“Lorelei”

“Moonlight”

“Revelation”

“Kiss From Above”

“From A Whisper To A Scream”

“Final Hour”







