Новое видео GATHERING OF KINGS



Wary Of The Wolf, новое видео GATHERING OF KINGS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на 2026 год. Группа сообщила, что планирует выпустить еще несколько синглов в этом году.







