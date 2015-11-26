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Новое видео MASS WORSHIP
“Revel In Fear”, новое видео группы MASS WORSHIP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Portal Tombs", выходящего четвёртого февраля в следующих вариантах:
- Ltd. CD Digipak
- Gatefold black LP
- 300x Gatefold transparent green-black marbled LP available from Trust No One Recordings, Impericon and the band
- Digital album
Трек-лист:
"Specular Void"
"Portal Tombs"
"Revel In Fear"
"Orcus Mouth"
"Unholy Mass"
"Dunes Of Bone"
"Scorched Earth"
"Empyrean Halls"
"Deliverence"
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