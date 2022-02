сегодня



Новое видео MASS WORSHIP



“Empyrean Halls””, новое видео группы MASS WORSHIP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Portal Tombs", выпущенного четвёртого февраля в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- Gatefold black LP

- 300x Gatefold transparent green-black marbled LP available from Trust No One Recordings, Impericon and the band

- Digital album



Трек-лист:



"Specular Void"

"Portal Tombs"

"Revel In Fear"

"Orcus Mouth"

"Unholy Mass"

"Dunes Of Bone"

"Scorched Earth"

"Empyrean Halls"

"Deliverence"







