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Гитарист BOSTON : «Я всегда был изгоем»



TOM SCHOLZ в рамках большого интервью для журнала Rock Candy коснулся темы создания первого альбома BOSTON:



«Я всегда был изгоем. Я не был частью сцены, не был частью тусовки, которая записывалась или играла в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Я не был частью наркокультуры; я ничего о ней не знал. Я не был на вечеринках. Я не делал ничего из этого. Я был как загадка, появившаяся из ниоткуда, и это очень бесило людей. Было много людей, да и сейчас есть, которые ненавидят меня и музыку BOSTON. Они никогда не поймут, что вкладывалось в эту музыку, что за ней стояло, или, когда она стала успешной, что я намеревался с ней делать. Эта часть была не из приятных.



Я собирался разослать демо-записи. И если бы я не получил ничего, кроме отказов, что, как я думал, и произойдёт, я бы разобрал всё оборудование, продал всё и вернул бы то немногое, что мог, из потраченных денег».



Даже когда BOSTON наконец заключили крупное соглашение с Epic, лейбл хотел, чтобы Scholz перезаписал свои дорогостоящие демо-записи в Лос-Анджелесе для настоящего альбома.



«Я сказал им: "Этого не может быть. Я не могу сделать это без оборудования, которое я использовал для записи всего, что мы сделали до сих пор". Это заняло бы не шесть месяцев, а ещё 10 лет. Всё оборудование пришлось бы модернизировать».



К счастью для всех, было решено, что оригинальные демо-записи будут сведены в Лос-Анджелесе для коммерческого релиза... А остальное — история рока!







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