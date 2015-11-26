Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KID ROCK 53
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 25
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Boston

*



1 дек 2021 : 		 Гитарист BOSTON: «Я всегда был изгоем»

24 мар 2017 : 		 Умер бывший барабанщик BOSTON

14 янв 2014 : 		 EPK от BOSTON

12 дек 2013 : 		 Рождественский трек от BOSTON

20 ноя 2013 : 		 Новая песня BOSTON

29 окт 2013 : 		 Новая песня BOSTON

28 окт 2013 : 		 Семплы новых песен BOSTON

22 окт 2013 : 		 Детали нового альбома BOSTON

14 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома BOSTON

10 окт 2013 : 		 BOSTON выпустят новый альбом в декабре

15 авг 2011 : 		 Новый альбом BOSTON готов на 85%

11 авг 2011 : 		 MICHAEL SWEET покинул BOSTON

7 май 2008 : 		 BOSTON запишут новый альбом после летнего турне
| - |

|||| сегодня

Гитарист BOSTON: «Я всегда был изгоем»



*
zoom
*
* *
TOM SCHOLZ в рамках большого интервью для журнала Rock Candy коснулся темы создания первого альбома BOSTON:

«Я всегда был изгоем. Я не был частью сцены, не был частью тусовки, которая записывалась или играла в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Я не был частью наркокультуры; я ничего о ней не знал. Я не был на вечеринках. Я не делал ничего из этого. Я был как загадка, появившаяся из ниоткуда, и это очень бесило людей. Было много людей, да и сейчас есть, которые ненавидят меня и музыку BOSTON. Они никогда не поймут, что вкладывалось в эту музыку, что за ней стояло, или, когда она стала успешной, что я намеревался с ней делать. Эта часть была не из приятных.

Я собирался разослать демо-записи. И если бы я не получил ничего, кроме отказов, что, как я думал, и произойдёт, я бы разобрал всё оборудование, продал всё и вернул бы то немногое, что мог, из потраченных денег».

Даже когда BOSTON наконец заключили крупное соглашение с Epic, лейбл хотел, чтобы Scholz перезаписал свои дорогостоящие демо-записи в Лос-Анджелесе для настоящего альбома.

«Я сказал им: "Этого не может быть. Я не могу сделать это без оборудования, которое я использовал для записи всего, что мы сделали до сих пор". Это заняло бы не шесть месяцев, а ещё 10 лет. Всё оборудование пришлось бы модернизировать».

К счастью для всех, было решено, что оригинальные демо-записи будут сведены в Лос-Анджелесе для коммерческого релиза... А остальное — история рока!

TOM SCHOLZ:








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nord61


1 дек 2021, 17:35		Изгой не изгой - а создал ряд образцов практически совершенного AOR-мелодик-рока. Многие критики часто незаслуженно забывают, насколько великолепны были Boston в своё время.

Alex ASP


1 дек 2021, 17:51		Да по сути первые 4 альбома были великолепны и продажи их лишь это подтверждают!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 221

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом