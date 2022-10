сегодня



Видео с текстом от вокалиста BOSTON



Tommy DeCarlo выпустит дебютную сольную пластинку, получившую название "Dancing In The Moonlight", девятого декабря на Frontiers Music Srl. Видео с текстом к "The Game Is On" доступно ниже.



Трек-лист:



"Dancing In The Moonlight"

"Change Our Fate"

"Beyond Forever"

"Life Is Just A Game"

"No Surrender"

"The Game Is On"

"The Road Will Lead To You"

"In The Hands Of Fate"

"Find The Love"

"Home To You"

"Spread Your Wings And Fly"

"You And Me"







