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Cloakroom

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Новая песня CLOAKROOM



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"A Force At Play", новая песня группы CLOAKROOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dissolution Wave", выход которого запланирован на 28 января на Relapse Records.

Трек-лист:

“Lost Meaning”
“Dissolution Wave”
“A Force At Play”
“Dottie Back Thrash”
“Fear Of Being Fixed”
“Lambspring”
“Doubts”
“Dissembler”

CLOAKROOM Announce Dissolution Wave Album; вЂњA Force At PlayвЂќ Single Streaming



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