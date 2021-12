сегодня



Новая песня CLOAKROOM



"A Force At Play", новая песня группы CLOAKROOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dissolution Wave", выход которого запланирован на 28 января на Relapse Records.



Трек-лист:



“Lost Meaning”

“Dissolution Wave”

“A Force At Play”

“Dottie Back Thrash”

“Fear Of Being Fixed”

“Lambspring”

“Doubts”

“Dissembler”







