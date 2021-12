сегодня



Видео с текстом от CLOAKROOM



“Lost Meaning”, новая песня группы CLOAKROOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dissolution Wave", выход которого запланирован на 28 января на Relapse Records.



Трек-лист:



“Lost Meaning”

“Dissolution Wave”

“A Force At Play”

“Dottie Back Thrash”

“Fear Of Being Fixed”

“Lambspring”

“Doubts”

“Dissembler”







