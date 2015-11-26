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ABIOTIC отметят 10 лет



ABIOTIC отметят десятилетие с момента выхода дебютного альбома "A Universal Plague" выпуском обновлённой версии, которая будет дополнена новым треком "Mutation", а также перезаписанным вариантом "Vermosapien".



Трек-лист:



“Metamophilia”

“Vermosapien”

“A Universal Plague”

“Conquest Of Gliese”

“The Singe”

“Exitus”

“The Graze Of Locusts”

“Mutation”

“Vermosapien (2021)”

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