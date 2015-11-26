ABIOTIC отметят 10 лет

ABIOTIC отметят десятилетие с момента выхода дебютного альбома "A Universal Plague" выпуском обновлённой версии, которая будет дополнена новым треком "Mutation", а также перезаписанным вариантом "Vermosapien".
Трек-лист:
“Metamophilia”
“Vermosapien”
“A Universal Plague”
“Conquest Of Gliese”
“The Singe”
“Exitus”
“The Graze Of Locusts”
“Mutation”
“Vermosapien (2021)”
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