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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
[= ||| все новости группы



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Abiotic

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|||| сегодня

Новое видео ABIOTIC



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"Ocean Of Worldly Suffering", featuring Matt Heafy, новое видео группы ABIOTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР, выход которого намечен на этот год.

ABIOTIC Drops "Ocean Of Worldly Suffering" Featuring TRIVIUM's MATT HEAFY; Music Video




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