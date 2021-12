3 дек 2021



Фрагмент концертного альбома ALDIOUS



14 января состоится релиз концертного Blu-ray ALDIOUS, получившего название "Aldious Tour 2020-2021“Unlash” Live at LIQUIDROOM", съёмки которого проходили на выступлении 15 августа при участии Maki Oyama.



Трек-лист:



1. SE

2. Luft

3. 梅華

4. Moment

5. Ground Angel

6. 夜蝶

7. Go away

8. Absolute

9. Reincarnation

10. Bind

11. We Are

12. Re:fire

13. STEP

~Encore 1~

14. マリーゴールド

15. BLOWS

16. Spirit Black

17. IN THIS WORLD

~Encore 2~

18. Dominator

19. 夜桜



Фрагмент из этого релиза, IN THIS WORLD, доступен ниже.











