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Aldious

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Фрагмент концертного альбома ALDIOUS



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14 января состоится релиз концертного Blu-ray ALDIOUS, получившего название "Aldious Tour 2020-2021“Unlash” Live at LIQUIDROOM", съёмки которого проходили на выступлении 15 августа при участии Maki Oyama.

Трек-лист:

1. SE
2. Luft
3. 梅華
4. Moment
5. Ground Angel
6. 夜蝶
7. Go away
8. Absolute
9. Reincarnation
10. Bind
11. We Are
12. Re:fire
13. STEP
～Encore 1～
14. マリーゴールド
15. BLOWS
16. Spirit Black
17. IN THIS WORLD
～Encore 2～
18. Dominator
19. 夜桜

Фрагмент из этого релиза, Bind, доступен ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

xRReth


26 дек 2021, 16:08		Фигуры - да, макияж и музыка - нет. Никогда не нравились особо

Астрологи объявили месяц Японии на ДС?

IYDKMIGTHTKY13


26 дек 2021, 16:22		Это тоже нормальные пацаны


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