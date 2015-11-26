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Фрагмент концертного альбома ALDIOUS
14 января состоится релиз концертного Blu-ray ALDIOUS, получившего название "Aldious Tour 2020-2021“Unlash” Live at LIQUIDROOM", съёмки которого проходили на выступлении 15 августа при участии Maki Oyama.
Трек-лист:
1. SE
2. Luft
3. 梅華
4. Moment
5. Ground Angel
6. 夜蝶
7. Go away
8. Absolute
9. Reincarnation
10. Bind
11. We Are
12. Re:fire
13. STEP
～Encore 1～
14. マリーゴールド
15. BLOWS
16. Spirit Black
17. IN THIS WORLD
～Encore 2～
18. Dominator
19. 夜桜
Фрагмент из этого релиза, Bind, доступен ниже.
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