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Chip Z’nuff

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STEVEN ADLER, DAXX NIELSEN и JOEL HOEKSTRA на новом альбоме CHIP Z'NUFF



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CHIP Z'NUFF объявили имена гостей, принявших участие в записи альбома Perfectly Imperfect:

«Только что закончил работу над сольным альбом. У меня есть Joel Hoekstra из Whitesnake, Daxx Nielsen из Cheap Trick! (Steven) Adler's записал партии для одной темы — сильная пластинка!»

Выпуск альбома предварительно намечен на март на Frontiers.

CHIP Z'NUFF Says STEVEN ADLER, DAXX NIELSEN And JOEL HOEKSTRA Will Appear On His New Solo Album; Video



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