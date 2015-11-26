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STEVEN ADLER, DAXX NIELSEN и JOEL HOEKSTRA на новом альбоме CHIP Z'NUFF
CHIP Z'NUFF объявили имена гостей, принявших участие в записи альбома Perfectly Imperfect:
«Только что закончил работу над сольным альбом. У меня есть Joel Hoekstra из Whitesnake, Daxx Nielsen из Cheap Trick! (Steven) Adler's записал партии для одной темы — сильная пластинка!»
Выпуск альбома предварительно намечен на март на Frontiers.
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