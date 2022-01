сегодня



Новое видео CHIP Z'NUFF



"Heaven In A Bottle", новое видео CHIP Z’NUFF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Perfectly Imperfect", выходящего 18 марта на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи материала принимали участие Joel Hoekstra (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Steven Adler (ADLER'S APPETITE, ex-GUNS 'N ROSES), Daxx Nielsen (CHEAP TRICK) и Daniel Hill (ENUFF Z'NUFF).



Трек-лист:



01. The Church



02. Welcome To The Party



03. Doctor (I'm Going Down Can You Save Me?)



04. Ordinary Man



05. Heaven In A Bottle



06. Roll On



07. I Still Hail You



08. 3 Way



09. Heroin



10. Honaloochie Boogie













