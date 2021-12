сегодня



Новое видео ABYSMAL DAWN



"A Nightmare Slain", новое видео группы ABYSMAL DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Nightmare Frontier", выходящего четвёртого февраля на Season of Mist.



Трек-лист:



"A Nightmare Slain"

"Blacken The Sky"

"Behind Space"

"Bewitched"







