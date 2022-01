сегодня



Видео с текстом от ABYSMAL DAWN



"Blacken The Sky", официальное видео с текстом от группы ABYSMAL DAWN, доступно ниже. Эта песня взята из ЕР "Nightmare Frontier", выходящего четвёртого февраля на Season of Mist.



Трек-лист:



"A Nightmare Slain"

"Blacken The Sky"

"Behind Space"

"Bewitched"







