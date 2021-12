все новости группы







9 дек 2021 : Новое видео MIDNIGHT BULLET



9 дек 2021



Новое видео MIDNIGHT BULLET



"Rain On Me", новое видео группы MIDNIGHT BULLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hostile Resistance, выходящего четвертого марта на Inverse Records:



"Rain on Me"

"Hostile Resistance"

"Paranoia Obsession"

"Wait and See"

"Rise and Fall"

"Dead Redemption"

"Take Me Away"

"Enemy Number One"

"Last Escape"

"Angel of Babylon"







