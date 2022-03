сегодня



Новое видео MIDNIGHT BULLET



"Rise And Fall", новое видео группы MIDNIGHT BULLET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Hostile Resistance, релиз которого намечен на Inverse Records.



Rain on Me

Hostile Resistance

Paranoia Obsession

Wait and See

Rise and Fall

Dead Redemption

Take Me Away

Enemy Number One

Last Escape

Angel of Babylon https://midnightbullet.bandcamp.com/







