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Eye Of Melian

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Лидер DELAIN замутил с женой лидера NIGHTWISH



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Лидер DELAIN Martijn Westerholt замутил с Johanna Kurkela, известной по AURI, ALTAMULLAN ROAD и как жена лидера NIGHTWISH Tuomas Holopainen'a, новый проект EYE OF MELIAN, первое видео которого, The Bell, доступно ниже. Этот трек будет включен в дебютную пластинку, релиз которой намечен на следующий год, а в качестве специального гостя в записи альбома принимал участие Troy Donockley (NIGHTWISH, AURI).

«Мы — EYE OF MELIAN, состоящее из Братства четырех разных людей из трех разных стран - Нидерландов, Соединенных Штатов и Финляндии. Каждый из нас - фанат фэнтези и разделяет страсть к неземной и симфонической музыке. Поэтому нам было невероятно интересно отправиться в это путешествие, чтобы создать музыку, вдохновленную фэнтези, и поделиться ею со всеми вами, родственными душами.

"А пока... вот несколько фактов о нас: Мы занимаемся независимой музыкой (ни один звукозаписывающий лейбл не занимается этим), и поэтому мы в значительной степени полагаемся на людей, которые делятся нашей музыкой с другими (намек, намек); наша музыка звучит так, как будто она взята прямо из партитуры фэнтезийного фильма; наши тексты содержат поэтические темы в стиле фэнтези/Толкиена (хотя не ВСЕГДА прямые ссылки на Толкиена... но они определенно есть!»

DELAIN Mastermind MARTIJN WESTERHOLT Teams Up With AURI's JOHANNA KURKELA In EYE OF MELIAN








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


10 дек 2021, 22:42		Я думал Холопайнен голубой. А оказывается у него жена есть.

ElectricRetard


10 дек 2021, 23:02		Когда мы с ним дрочили друг другу в гримерке, он несколько раз уверенно уточнил, что натурал. Скажешь тоже.


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