Новое видео EYE OF MELIAN



Doorway of Night, новое видео проекта EYE OF MELIAN, в состав которого входят лидер DELAIN Martijn Westerholt и Johanna Kurkela, известная по AURI, ALTAMULLAN ROAD (жена лидера NIGHTWISH), доступно для просмотра ниже.







