Новое видео BLACK RIVER

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"Crossover Love", новое видео группы BLACK RIVER, в состав которой входят Tomasz "Orion" Wróblewski из BEHEMOTH и Dariusz "Daray" Brzozowski DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Generation aXe, выходящего в начале 2022 на Crusader Records (part of the Golden Robot Global Entertainment Group).

BLACK RIVER Featuring BEHEMOTH, DIMMU BORGIR Members Release New Single / Video "Crossover Love"



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