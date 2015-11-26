сегодня



Новое видео BLACK RIVER



"Crossover Love", новое видео группы BLACK RIVER, в состав которой входят Tomasz "Orion" Wróblewski из BEHEMOTH и Dariusz "Daray" Brzozowski DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Generation aXe, выходящего в начале 2022 на Crusader Records (part of the Golden Robot Global Entertainment Group).

</div>





+0 -1



просмотров: 109

