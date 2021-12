все новости группы







Zadra

США

Facebook: https://www.facebook.com/augustzadramusic





10 дек 2021 : Новое видео ZADRA



Новое видео ZADRA



"Nothing More To Say", новое видео ZADRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GUIDING STAR:



1. Come Together

2. Nothing More To Say

3. Ship Of Fools

4. Come Back To Me

5. Escape The Rain

6. A Matter Of Yesterday

7. I’ll Meet You In Heaven

8. Take My Hand

9. Dream Of You

10. Won’t Let Your Love Take Me Down

11. Rise From The Fire







