|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Видео с текстом от ZADRA
"Rise From The Fire", официальное видео с текстом от ZADRA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома GUIDING STAR:
1. Come Together
2. Nothing More To Say
3. Ship Of Fools
4. Come Back To Me
5. Escape The Rain
6. A Matter Of Yesterday
7. I’ll Meet You In Heaven
8. Take My Hand
9. Dream Of You
10. Won’t Let Your Love Take Me Down
11. Rise From The Fire
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).