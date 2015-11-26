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Видео с текстом от ZADRA



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"Rise From The Fire", официальное видео с текстом от ZADRA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома GUIDING STAR:

1. Come Together
2. Nothing More To Say
3. Ship Of Fools
4. Come Back To Me
5. Escape The Rain
6. A Matter Of Yesterday
7. I’ll Meet You In Heaven
8. Take My Hand
9. Dream Of You
10. Won’t Let Your Love Take Me Down
11. Rise From The Fire

ZADRA Debuts "Rise From The Fire" Lyric Video



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