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Видео с текстом от ZADRA



"Rise From The Fire", официальное видео с текстом от ZADRA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома GUIDING STAR:



1. Come Together

2. Nothing More To Say

3. Ship Of Fools

4. Come Back To Me

5. Escape The Rain

6. A Matter Of Yesterday

7. I’ll Meet You In Heaven

8. Take My Hand

9. Dream Of You

10. Won’t Let Your Love Take Me Down

11. Rise From The Fire

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