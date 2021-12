сегодня



Студийное видео YE BANISHED PRIVATEERS



YE BANISHED PRIVATEERS исполнили в студии "Deck And Hull" — видео доступно ниже.Эта песня взята из альбома A Pirate Stole My Christmas, выпущенного третьего декабря в следующих вариантах:



- CD Sleevepack

- 1LP Gatefold Brick Red

- 1LP Gatefold Brick Red + Signed Postcard

- Digital Album



Трек-лист:



"Ring The Bells"

"It Came To Bloody Pass"

"Deck And Hull"

"12 Days Of Christmas"

"Sulphur Ahoy"

"Little Rummer Boy"

"O Cannonball"

"Festival Days"

"Drawn And Quartered"

"Carol Of Bellows"

"Away In The Gutter" http://yebanishedprivateers.com/







