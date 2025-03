сегодня



Новое видео YE BANISHED PRIVATEERS



Raise Your Glass, новое видео YE BANISHED PRIVATEERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Til the Sea Shall Give up Her Dead, релиз которого намечен на 11 апреля на Napalm Records:



1. The Cranker

2. Waves Away

3. A Final Toast for Oliver Cromwell

4. Raise Your Glass

5. A Hardworking Crew

6. As the Tree Falls

7. Whydah Galley

8. Chained Below

9. Ships Lost at Sea

10. Here’s to the Royal Navy

11. Mates Together

12. Sailmaker’s Song http://yebanishedprivateers.com/







