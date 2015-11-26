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Sentient Horror

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Обложка и трек-лист нового альбома SENTIENT HORROR



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SENTIENT HORROR выпустят новую работу, получившую название Rites Of Gore, в следующем году на Testimony Records в Европе. За сведение материала отвечал Jonny Pettersson в Studio Unbound (Sweden), мастеринг проводил Dan Swanö в Unisound AB Osterby (Germany), а первый сингл будет представлен 25 декабря.

Трек-лист:

01. A Faceless Corpse
02. Obliteration Of Souls
03. Swamp Burial
04. Rites Of Gore
05. Splitting Skulls
06. Descend To Chaos
07. The Grave Is My Home
08. Till Death Do Us Rot
09. The Eyes Of Dread
10. Supposed To Rot [bonus track]




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