Обложка и трек-лист нового альбома SENTIENT HORROR



SENTIENT HORROR выпустят новую работу, получившую название Rites Of Gore, в следующем году на Testimony Records в Европе. За сведение материала отвечал Jonny Pettersson в Studio Unbound (Sweden), мастеринг проводил Dan Swanö в Unisound AB Osterby (Germany), а первый сингл будет представлен 25 декабря.



Трек-лист:



01. A Faceless Corpse

02. Obliteration Of Souls

03. Swamp Burial

04. Rites Of Gore

05. Splitting Skulls

06. Descend To Chaos

07. The Grave Is My Home

08. Till Death Do Us Rot

09. The Eyes Of Dread

10. Supposed To Rot [bonus track]

