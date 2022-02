сегодня



Новая песня SENTIENT HORROR



"Descend To Chaos", новая песня SENTIENT HORROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rites Of Gore", выход которого намечен на 22 апреля на Testimony Records.



Трек-лист:



01. A Faceless Corpse

02. Obliteration Of Souls

03. Swamp Burial

04. Rites Of Gore

05. Splitting Skulls

06. Descend To Chaos

07. The Grave Is My Home

08. Till Death Do Us Rot

09. The Eyes Of Dread

10. Supposed To Rot [bonus track]







