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Sentient Horror

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Новая песня SENTIENT HORROR



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"Descend To Chaos", новая песня SENTIENT HORROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rites Of Gore", выход которого намечен на 22 апреля на Testimony Records.

Трек-лист:

01. A Faceless Corpse
02. Obliteration Of Souls
03. Swamp Burial
04. Rites Of Gore
05. Splitting Skulls
06. Descend To Chaos
07. The Grave Is My Home
08. Till Death Do Us Rot
09. The Eyes Of Dread
10. Supposed To Rot [bonus track]




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