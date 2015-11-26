Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AMORPHIS 57
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 39
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 38
*Новое видео ARCH ENEMY 28
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
[= ||| все новости группы



*

Crystal Ball

*



15 дек 2021 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL BALL

12 янв 2021 : 		 CRYSTAL BALL нашли гитариста

11 июл 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

13 июн 2019 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL BALL

16 июл 2018 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL доступен для прослушивания

18 май 2018 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

11 май 2018 : 		 Успехи в чартах CRYSTAL BALL

12 фев 2018 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет весной

13 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

9 авг 2016 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

6 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL BALL

25 апр 2016 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет осенью

9 июн 2015 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

30 мар 2015 : 		 Трек-лист нового альбома CRYSTAL BALL

24 мар 2015 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео CRYSTAL BALL

16 мар 2015 : 		 Новая песня CRYSTAL BALL

8 мар 2015 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в мае

17 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

3 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL BALL

17 окт 2013 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре

31 май 2013 : 		 CRYSTAL BALL на MASSACRE RECORDS

24 ноя 2010 : 		 CRYSTAL BALL покинул вокалист

11 окт 2007 : 		 Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре

26 июн 2007 : 		 CRYSTAL BALL заключили контракт с AFM RECORDS

28 ноя 2006 : 		 CRYSTAL BALL подписали контракт с MTM Music

9 янв 2006 : 		 CRYSTAL BALL покинул басист
Показать далее
| - |

|||| 15 дек 2021

Видео с текстом от CRYSTAL BALL



*
zoom
*
* *
CRYSTAL BALL опубликовали официальное видео с текстом к композиции "I Am Rock", которая будет включена в новую работу, Crysteria, выходящую 28 января на Massacre Records.



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 121

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом