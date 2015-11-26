15 дек 2021



Видео с текстом от CRYSTAL BALL



CRYSTAL BALL опубликовали официальное видео с текстом к композиции "I Am Rock", которая будет включена в новую работу, Crysteria, выходящую 28 января на Massacre Records. http://www.crystal-ball.ch

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