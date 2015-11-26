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все новости группы
Crystal Ball
Швейцария
Hard Rock
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Power Metal
http://www.crystal-ball.ch
Facebook:
http://www.facebook.com/crystalballrocks
15 дек 2021
:
Видео с текстом от CRYSTAL BALL
12 янв 2021
:
CRYSTAL BALL нашли гитариста
11 июл 2019
:
Новое видео CRYSTAL BALL
13 июн 2019
:
Видео с текстом от CRYSTAL BALL
16 июл 2018
:
Новый альбом CRYSTAL BALL доступен для прослушивания
18 май 2018
:
Новое видео CRYSTAL BALL
11 май 2018
:
Успехи в чартах CRYSTAL BALL
12 фев 2018
:
Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет весной
13 ноя 2016
:
Новое видео CRYSTAL BALL
9 авг 2016
:
Новое видео CRYSTAL BALL
6 июл 2016
:
Обложка нового альбома CRYSTAL BALL
25 апр 2016
:
Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет осенью
9 июн 2015
:
Новое видео CRYSTAL BALL
30 мар 2015
:
Трек-лист нового альбома CRYSTAL BALL
24 мар 2015
:
Вокалистка BATTLE BEAST в новом видео CRYSTAL BALL
16 мар 2015
:
Новая песня CRYSTAL BALL
8 мар 2015
:
Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в мае
17 ноя 2013
:
Новое видео CRYSTAL BALL
3 ноя 2013
:
Новое видео CRYSTAL BALL
17 окт 2013
:
Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре
31 май 2013
:
CRYSTAL BALL на MASSACRE RECORDS
24 ноя 2010
:
CRYSTAL BALL покинул вокалист
11 окт 2007
:
Новый альбом CRYSTAL BALL выйдет в ноябре
26 июн 2007
:
CRYSTAL BALL заключили контракт с AFM RECORDS
28 ноя 2006
:
CRYSTAL BALL подписали контракт с MTM Music
9 янв 2006
:
CRYSTAL BALL покинул басист
15 дек 2021
Видео с текстом от
CRYSTAL BALL
CRYSTAL BALL опубликовали официальное видео с текстом к композиции "I Am Rock", которая будет включена в новую работу, Crysteria, выходящую 28 января на Massacre Records.
http://www.crystal-ball.ch
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).