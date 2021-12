сегодня



Новое видео GIANT



"Never Die Young", новое видео группы GIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shifting Time", выходящего 21 января.



Трек-лист:



"Shifting Time"

"Let Our Love Win"

"Never Die Young"

"Don’t Say A Word"

"My Breath Away"

"Highway Of Love"

"It’s Not Over"

"The Price Of Love"

"Standing Tall"

"Anna Lee"

"Don’t Wanna Lose You"

"I Walk Alone"







