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Giant

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Новое видео GIANT



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"Never Die Young", новое видео группы GIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shifting Time", выходящего 21 января.

Трек-лист:

"Shifting Time"
"Let Our Love Win"
"Never Die Young"
"Don’t Say A Word"
"My Breath Away"
"Highway Of Love"
"It’s Not Over"
"The Price Of Love"
"Standing Tall"
"Anna Lee"
"Don’t Wanna Lose You"
"I Walk Alone"

GIANT Release



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