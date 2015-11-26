Новое видео GIANT

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"The Price Of Love", новое видео группы GIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shifting Time", выпущенного 21 января.

Трек-лист:

"Shifting Time"
"Let Our Love Win"
"Never Die Young"
"Don’t Say A Word"
"My Breath Away"
"Highway Of Love"
"It’s Not Over"
"The Price Of Love"
"Standing Tall"
"Anna Lee"
"Don’t Wanna Lose You"
"I Walk Alone"

GIANT Premier "The Price Of Love" Music Video; Shifting Time Album Out Now



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DrunkEagle86


25 янв 2022, 19:21		Ништячище!!!


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