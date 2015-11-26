Новое видео GIANT

"The Price Of Love", новое видео группы GIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shifting Time", выпущенного 21 января.
Трек-лист:
"Shifting Time"
"Let Our Love Win"
"Never Die Young"
"Don’t Say A Word"
"My Breath Away"
"Highway Of Love"
"It’s Not Over"
"The Price Of Love"
"Standing Tall"
"Anna Lee"
"Don’t Wanna Lose You"
"I Walk Alone"
DrunkEagle86
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