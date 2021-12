сегодня



Новое видео THE FERRYMEN



The Last Wave, новое видео группы THE FERRYMEN, в состав которой входят Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR), Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) и Mike Terrana (TARJA, RAGE, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "ONE MORE RIVER TO CROSS", выход которого намечен на одиннадцатое февраля на Frontiers Music Srl:



1. One Word

2. The Last Wave

3. Shut It Out

4. City Of Hate

5. One More River To Cross

6. Morning Star

7. Hunt Me To The End Of The World

8. Bringers Of The Dark

9. The Other Side

10. The Last Ship

11. The Passenger







просмотров: 196