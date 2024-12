сегодня



Новое видео THE FERRYMEN



“Iron Will”, новое видео группы THE FERRYMEN в состав которой входят Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR), Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) и Mike Terrana (TARJA, RAGE, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из четвертого альбома проекта Iron Will, релиз которого намечен на 24 января на Frontiers Music Srl:



“Choke Hold”

“Mother Unholy”

“Iron Will”

“Above It All”

“Adrenaline”

“Darkest Storm”

“Dreams And Destiny”

“Dust To Dust”

“The Darkness That Divides”

“Mind Games”

“You’re The Joker”











