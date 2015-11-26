Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 144

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 52
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
[= ||| все новости группы



*

Svartsot

*
| - |

|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома SVARTSOT



*
zoom
*
* *
SVARTSOT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Kumbl", выход которого намечен на 25 февраля на Mighty Music.

Трек-лист:

"Den Hoboeken Dans"
"Nu Stander Landen I Våde"
"Carmen Vernale"
"Ebbe Skammelsøn"
"Kragevisen"
"Villemand"
"Liden Kirsten"
"Rottefængeren"
"Den Store Stygge Stimand"
"Drømte Mig En Drøm"
"Ramun"
"De To Ravne"

SVARTSOT To Release New Album In February 2022; Details Revealed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 235

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом