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28 дек 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома SVARTSOT
9 дек 2021
:
Новое видео SVARTSOT
30 окт 2021
:
Новый альбом SVARTSOT выйдет зимой
23 янв 2015
:
Новая песня SVARTSOT
8 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома SVARTSOT
25 фев 2011
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SVARTSOT начнут запись в марте
10 ноя 2010
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SVARTSOT расстались с гитаристом
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SVARTSOT начали запись альбома
29 авг 2007
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Svartsot – фолк-металлический динамит из Дании
27 июн 2007
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SVARTSOT заключили договор с NAPALM RECORDS
сегодня
Обложка и трек-лист нового альбома
SVARTSOT
SVARTSOT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Kumbl", выход которого намечен на 25 февраля на Mighty Music.
Трек-лист:
"Den Hoboeken Dans"
"Nu Stander Landen I Våde"
"Carmen Vernale"
"Ebbe Skammelsøn"
"Kragevisen"
"Villemand"
"Liden Kirsten"
"Rottefængeren"
"Den Store Stygge Stimand"
"Drømte Mig En Drøm"
"Ramun"
"De To Ravne"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).