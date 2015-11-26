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Новая песня SVARTSOT



"Carmen Vernale", новая песня SVARTSOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kumbl", выход которого намечен на 25 февраля на Mighty Music.



Трек-лист:



"Den Hoboeken Dans"

"Nu Stander Landen I Våde"

"Carmen Vernale"

"Ebbe Skammelsøn"

"Kragevisen"

"Villemand"

"Liden Kirsten"

"Rottefængeren"

"Den Store Stygge Stimand"

"Drømte Mig En Drøm"

"Ramun"

"De To Ravne"

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