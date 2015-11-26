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Svartsot

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Новая песня SVARTSOT



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"Carmen Vernale", новая песня SVARTSOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kumbl", выход которого намечен на 25 февраля на Mighty Music.

Трек-лист:

"Den Hoboeken Dans"
"Nu Stander Landen I Våde"
"Carmen Vernale"
"Ebbe Skammelsøn"
"Kragevisen"
"Villemand"
"Liden Kirsten"
"Rottefængeren"
"Den Store Stygge Stimand"
"Drømte Mig En Drøm"
"Ramun"
"De To Ravne"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


14 янв 2022, 13:23		долбаславие по датски


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