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Rollins Band

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|||| сегодня

HENRY ROLLINS — о том, почему перестал писать музыку



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HENRY ROLLINS в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему 15 лет назад принял решение завязать с сочинением музыки:

«Умный поступок, который я совершил в молодости: однажды я проснулся в своей постели и сказал: "Я покончил с музыкой. Я не ненавижу её. Просто у меня больше нет текстов. В тюбике больше нет зубной пасты". Я позвонил своему тогдашнему менеджеру и сказал: "Я завязал с музыкой". И 15 процентов из всего этого были для него хорошей новостью. Он такой: "Нет. Нет". А я сказал: "Да". Так что, к счастью, у меня было достаточно фильмов, озвучивания, документальной работы, писательства, разговоров, чтобы всё это заполняло жизнь, и сейчас я занят больше, чем когда-либо. Но я ушёл до того, как мне пришлось начать говорить: "Эй, дети, помните вот это?" Мне не пришлось так поступать.

У меня были деликатные беседы с крупными рок-звёздами. Я говорю: "Вы выходите и играете те же песни каждый вечер на протяжении последних 40 лет". И один из этих людей, которого я очень люблю, сказал: "Да, это то, чего хотят люди". Я спрашиваю: "Ты хочешь дать им то, что они хотят?" — "Да". Он парень старой закалки — даже старше меня. И он сказал: "Да. Ты хочешь сделать людей счастливыми". Я такой: "Ты хочешь? Хм. Я никогда не думал об этом. Это никогда не приходило мне в голову". А он: "Чем ты занимаешься?" Я: "Только тем, что будет дальше". А он: "Ха. И как тебе это?" А я ему: "Ну, мне нужен проездной на автобус, чтобы добраться домой". [Смеётся]. Но это просто две разные школы.

Его фишка в том, чтобы устраивать шоу, все собираются на "ура", ты играешь то, что все хотят услышать, и все счастливы. А он спрашивает: "А ты нет?" Я отвечаю: "Нет, не обязательно. Если им нравится то, что я делаю, это здорово. Если нет, они могут меня загрызть". И я уверен, что за последние несколько лет он спел эту песню, эту, эту и эту в пятьсотсемьдесятмиллионный раз. И 50 тысяч человек сказали "ура". Это просто не для меня. Я лучше рискну».

HENRY ROLLINS: Why I Stopped Making Music





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Old Nothing


29 дек 2021, 10:58		Сказал от души, поддерживаю.

SnakeZ


29 дек 2021, 11:53		Может некоторым старикам и действительно тут не место)) но так то я рад, что Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, сочиняют и выпускают альбомы и катают с концертами. Так что да - каждому своё. И такое честное отношение к себе и творчеству весьма похвально


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