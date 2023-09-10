сегодня



HENRY ROLLINS: «Свобода — коварная штука»



HENRY ROLLINS в интревью Joel Gausten поговорил о наркотиках, здоровье, будущих выборах в США и многом другом. И на вопрос о том, насколько по его мнению люди 20+/- несколько лет политически активны и подкованы, он сказал:



«В своем видении того, что в конце этого века США будут находиться в лучшем положении, чем в начале, я хотел бы надеяться, что все молодые люди, которые могут голосовать, сделают это. Я хотел бы, чтобы они увидели правду: это их время, их страна и их будущее. Если они не займутся этим, то кучка старых белых мужчин сделает все возможное, чтобы создать мир, до которого они не доживут. Молодые должны забирать власть у старых при любой возможности. Не надо никогда перегорать — надо просто продолжать делать все лучше, понимая, что большинство, если не все, сложившиеся властные структуры ориентированы на деньги, а ваше здоровье и счастье в их расчеты не входят. Именно поэтому в США так легко доступны и в таком изобилии представлены вредная еда, наркотики и глупость. Свобода — коварная штука. Вы видите, как много взрослых людей явно не могут с ней справиться».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 420

