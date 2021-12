27 дек 2021



Новое видео PLANESWALKER



"The Spark", новое видео группы PLANESWALKER, в состав которой входят нынешний гитарист HELION PRIME Jason Ashcraft и бывший вокалист HELION PRIME Sozos Michael, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tales Of Magic, выходящего 21 января:



"Tales Of Magic"

"The Spark"

"Shadow Of Emeria"

"Blackblade"

"The Forever Serpent"

"Oath Of The Gatewatch"

"A Million To One" (KISS cover)



В качестве гостей в записи альбома были задействованы Brittney Slayes (Unleash The Archers), Heather Michele (ex-Helion Prime), Taylor Washington (Paladin), R.A. Voltaire (Ravenous) и другие.







