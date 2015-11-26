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Planeswalker

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|||| 27 дек 2021

Новое видео PLANESWALKER



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"The Spark", новое видео группы PLANESWALKER, в состав которой входят нынешний гитарист HELION PRIME Jason Ashcraft и бывший вокалист HELION PRIME Sozos Michael, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tales Of Magic, выходящего 21 января:

"Tales Of Magic"
"The Spark"
"Shadow Of Emeria"
"Blackblade"
"The Forever Serpent"
"Oath Of The Gatewatch"
"A Million To One" (KISS cover)

В качестве гостей в записи альбома были задействованы Brittney Slayes (Unleash The Archers), Heather Michele (ex-Helion Prime), Taylor Washington (Paladin), R.A. Voltaire (Ravenous) и другие.

PLANESWALKER Feat. HELION PRIME, GLORYHAMMER Members Release "The Spark" Single / Video; Debut Album Available In January



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