Музыканты UNLEASH THE ARCHERS, RAVENOUS в новом видео PLANESWALKER
"Oath Of The Gatewatch", новое видео группы PLANESWALKER, в состав которой входят нынешний гитарист HELION PRIME Jason Ashcraft и бывший вокалист HELION PRIME Sozos Michael, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tales Of Magic", выпущенного 21 января.
Трек-лист:
"Tales Of Magic"
"The Spark"
"Shadow Of Emeria"
"Blackblade"
"The Forever Serpent"
"Oath Of The Gatewatch"
"A Million To One" (KISS cover)
В качестве гостей в записи альбома были задействованы Brittney Slayes (Unleash The Archers), Heather Michele (ex-Helion Prime), Taylor Washington (Paladin), R.A. Voltaire (Ravenous) и другие.
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