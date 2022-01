сегодня



REDSHARK на Listenable Records



REDSHARK заключили контракт с Listenable Records, на котором в марте состоится релиз дебютного альбома Digital Race. Запись проходила вместе с Jaume Perna (партии ударных записывал Mark St. Germain в Sanger Studios), за сведение отвечал Gonzalo Vivero, а за оформление — Jose Antonio Vives.



Трек-лист:



01. The Drill State

02. Never Too Late

03. Digital Race

04. Arrival

05. Mars Recall

06. Kill Your Idol

07. The Death Rides

08. Burning Angels

09. Pallid Hands

10. I'm Falling





