Новая песня REDSHARK



"The Death Rides", новая песня группы REDSHARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Digital Race", выход которого запланирован на Listenable Records.



Трек-лист:



01. The Drill State

02. Never Too Late

03. Digital Race

04. Arrival

05. Mars Recall

06. Kill Your Idol

07. The Death Rides

08. Burning Angels

09. Pallid Hands

10. I'm Falling







