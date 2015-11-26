Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 122
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 30
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
[= ||| все новости группы



*

Redshark

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня REDSHARK



*
zoom
*
* *
"The Death Rides", новая песня группы REDSHARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Digital Race", выход которого запланирован на Listenable Records.

Трек-лист:

01. The Drill State
02. Never Too Late
03. Digital Race
04. Arrival
05. Mars Recall
06. Kill Your Idol
07. The Death Rides
08. Burning Angels
09. Pallid Hands
10. I'm Falling

REDSHARK Debuts New Single вЂњThe Death RidesвЂќ



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 120

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом