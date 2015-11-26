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Новая песня REDSHARK
"The Death Rides", новая песня группы REDSHARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Digital Race", выход которого запланирован на Listenable Records.
Трек-лист:
01. The Drill State
02. Never Too Late
03. Digital Race
04. Arrival
05. Mars Recall
06. Kill Your Idol
07. The Death Rides
08. Burning Angels
09. Pallid Hands
10. I'm Falling
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