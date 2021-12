сегодня



Новое видео NERVOCHAOS



"Beyond The Astral", новое видео NERVOCHAOS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dug Up (Diabolical Reincarnations), выход которого намечен на одиннадцатое февраля на Emanzipation Productions:



01. Wage War On The Gods

02. Golden Goblet Of Fornication

03. Dragged To Hell

04. Beyond The Astral

05. All Colors Of Darkness

06. Gate Of Zax

07. Umbrae Mortis

08. Suffer In Seclusion

09. Camazotz

10. Demonomania

11. Three Shades Of Black







