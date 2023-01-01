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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 198
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 47
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 34
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 27
[= ||| все новости группы



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Nervochaos

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|||| сегодня

Новое видео NERVOCHAOS



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"Torn Apart", новое видео NERVOCHAOS, доступно для просмотра ниже.




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